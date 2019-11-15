الحلويات العثمانية التقليدية تعرّف عن نفسها لأول مرة في إيطاليا

في حدث نظمه معهد "يونس إمرة" للثقافة التركية في روما بالتعاون مع بلدية مدينة أونية Ünye ومركز أونية الاجتماعي في روما، تذوق الإيطاليون الحلويات العثمانية التقليدية بإعجاب منقطع النظير.

وكان طهاة المعجنات التركية وصانعو الحلويات العثمانية التقليدية قد شاركوا في هذا الحدث، بهدف إظهار ثقافة إعداد الحلويات والمعجنات وطهي مأكولات الحليب في تركيا أمام الشعب الإيطالي الذي استمتع بمشاهدة كيفية طبخ وخبز الحلويات العثمانية التقليدية.

كما أتيحت الفرصة للضيوف لتذوق الحلويات اللذيذة التي طالما زينت طاولات العشاء التركية على مدى عدة قرون.

وقام الطاهي التركي "إركان يلماز" وفريقه بإعداد الحلويات، والبقلاوة، واللقم، والسوتلاش "الرز بحليب"، والحلاوة الطحينية والقطايف وغيرها من الحلويات التركية التقليدية التي ذاع صيتها عالمياً.

وحول أهمية تنظيم هذا الحدث قالت مديرة فرع معهد "يونس إمرة" في روما "سيفيم أكتاش"، إن هذا الحدث ساهم بشكل فعال في تعريف الإيطاليين بالمطبخ التركي عموماً وثقافة الحلويات العثمانية على وجه الخصوص. وأضافت: "لقد تذوق أصدقاؤنا الإيطاليون أفضل الأمثلة على الحلويات التقليدية التي اشتهرت بتزيين موائد البلاط العثماني".