مستثمر تركي يستحوذ على فرع توماس كوك في روسيا

استحوذ مستثمر تركي على شركة إنتوريست أحد أكبر وأقدم منظمي الرحلات السياحية في روسيا من مجموعة "توماس كوك" للسفر التي أشهرت إفلاسها، على ما أعلنت الشركة الروسية الجمعة.

وقالت "إنتوريست" في بيان إن نشأت كوتشكار "ثاني أكبر مساهم في مجموعة توماس كوك أعلن اليوم عن توقيع اتفاق لشراء شركة إنتوريست من مجموعة توماس كوك"، دون أن تكشف عن قيمة العملية.

وقال كوتشكار، الذي يمتلك أيضا شركة السياحة التركية انيكس "بمجرد إعادة رسملة وإعادة هيكلة إنتوريست فإننا نعتزم مشاركة إنتوريست مع الشعب الروسي من خلال الاكتتاب العام للاحتفال بعودتها المجيدة"، حسب ما نقلت تقارير صحافية عنه.

وتعد انتوريست أحد أقدم مشغلي الرحلات السياحية في روسيا وقد أنشأتها السلطات السوفياتية في العام 1929 لتنظيم زيارات خاضعة لسيطرة سلطة الاتحاد السوفيتي للزائرين الأجانب. وخضعت الشركة للخصخصة في أوائل التسعينيات.

وأواخر العام الماضي، اشترت مجموعة توماس كوك "إنتوريست" من الشركة القابضة للملياردير فلاديمير يفشتوشينكوف.

وانهارت مجموعة "توماس كوك" في ايلول/سبتمبر الفائت، ما أطلق أكبر حملة بريطانية على الإطلاق لإعادة سياح عالقين في زمن السلم.

وقالت إنتوريست إن اتفاق الجمعة سيشهد قيام كوتشكار بشراء "أعمال السياحة الداخلية والخارجية والمحلية لتوماس كوك وكذلك متاجر البيع بالتجزئة والتكنولوجيا وغيرها من الأصول".

وأضافت أن "استكمال الصفقة يخضع لموافقات تنظيمية".

بدروه، صرّح كوتشكار إن إنتوريست "علامة تجارية قوية للغاية في تاريخ السياحة الروسية والدولية ولا يمكننا ببساطة أن ندعها تتلاشى".

وقال مدير الشركة الروسية فيكتور توبولكارييف إنّ إنتوريست بمثابة "أحد الأصول القيّمة".

وأضاف: "حافظت الشركة على أنشطتها التجارية المعتادة على الرغم من صعوبات توماس كوك في بريطانيا".