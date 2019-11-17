حدائق وبحيرات "قارتبه" التركية قبلة السياح على مدار العام

تُشتهر منطقة "قارتبه" السياحية في ولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا، باستضافتها السيّاح على مدار مختلف مواسم العام، نظراً إلى ما تتمتع به من معالم سياحية طبيعية.

وتضم "قارتبه" مجموعة من الحدائق والبحيرات الطبيعية، ومراكز التزلّج والرياضات الشتوية التي تشتهر بها.

ومما يزيد من أهميتها وإقبال السيّاح عليها، قربها من مدينة إسطنبول، حيث يقصدها أغلب السيّاح القادمين إلى المدينة المذكورة.

وبحلول موسم الخريف، اكتست الغابات الواقعة على جنبات الطريق الواصل إلى هذه الغابات، بألوان الخريف الزاهية، لتشكّل لوحة فنية طبيعية.

كما تضم "قار تبه" حديقتي "قوزو يايلا" و"سعادية" اللتين تشكلان ما يعادل أكبر حديقة طبيعية في أوروبا، وتجذبان عشاق التصوير من كل حدب وصوب.

أما بحيرة "صابانجا" الواقعة ضمن حدود المنطقة أيضاً، فتعتبر وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والتخييم.