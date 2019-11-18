افتتاح جسر خشبي معلق بطول 3 كم على امتداد واد شمالي تركيا

شهدت ولاية قسطموني، شمالي تركيا، الأحد، افتتاح جسر خشبي معلق بطول 3 آلاف متر على جنبات وادي "حرمة" السحيق.

وبدأت مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية العمل على المشروع في قضاء "بنار باشي" عام 2016.

ويمتد الجسر الخشبي على طول جنبات الوادي الصخرية في حديقة "جبال كوري" الوطنية، ويبلغ ارتفاعه عن قعر الواد 60 مترا.

وقال والي قسطموني، يشار كارادينيز، في كلمة خلال حفل الافتتاح، إن هذا المشروع فريد من نوعه، ويعد الأول في تركيا.

وأضاف قارادينيز أن تنفيذ المشروع لم يخل من الصعوبات؛ بسبب الشروط الجغرافية الصعبة للمنطقة.

من جانبه، أوضح حسن باشيّغيت، رئيس المديرية، أن الجسر الخشبي يشكل أهمية كبيرة من الناحية السياحية، وسيلقى رواجا كبيرا من قبل السياح.

وأشار إلى استخدام 270 طنا من المواد الصلبة، و500 متر مكعب من الخشب في إنشاء الجسر، وإلى انتشار الكثير من المناظر الطبيعية الجميلة على طوله.