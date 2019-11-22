صور أخاذة لخيول برية في غرب الأناضول

يُعرف جبل كومالار في مقاطعة أفيون قرة حصار الغربية بجماله الطبيعي؛ ومع ذلك، فوجئ مصور الطبيعة هاكان يلماز باكتشاف أن الجمال هناك ليس جمال الخريف فقط جمال الخيول البرية التي صادفها.

عادة ما تعيش الحيوانات البرية في وسط الأناضول؛ ومع ذلك، من المعروف أن خيول أفيون قرة حصار البرية، التي يطلق عليها اسم خيول اليلكي yılkı، تعيش في هضاب المنطقة الغربية لكنها لا ترى كثيراً.

وقد قام يلماز بتوثيق خيول اليلكي باستخدام كاميرا وكذلك طائرة بدون طيار، وهي في بيئتها الطبيعية.

يقول: "صادفت مئات خيول اليلكي عندما تسلقت الجبل. كانت تركض كما لو أنها ترقص مع بعضها البعض. كانت تجربة رائعة، جبل كومالار هو واحد من الأماكن التي يجب زيارتها في غرب الأناضول. هناك العديد من المواقع للمصورين المحترفين والهواة لالتقاط الطبيعة في أفضل حالاتها".

وتعني كلمة اليلكي yılkı باللغة التركية "الحصان الحر الذي يعيش في بيئته". غالباً ما تكون الخيول اليلكي خيول عمل، هجرها أصحابها في الطبيعة. ورغم أن هذه الخيول تعيش في قطعان برية، لكنها تحظى بعناية وحماية السكان المحليين والبدو حتى تبقى حرة.