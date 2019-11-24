السياح يتناولون طعاما بقيمة 5.1 مليارات دولار في مطاعم تركيا خلال 9 شهور

أظهرت معطيات رسمية حديثة، أن إنفاق السياحة الأجنبية الوافدة على الغذاء والمشروبات في السوق المحلية، بلغ 5.1 مليارات دولار خلال الشهور التسعة الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات جمعها مراسل الأناضول من معهد الإحصاء التركي، زار تركيا في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، 39.935 مليون سائح أجنبي، من بينهم 4.55 ملايين سائح تركي مقيم بالخارج.

وشكلت نفقات السياحة الوافدة على الغذاء والمشروبات، نحو 19.2 % من إجمالي إيرادات السياحة في تلك الفترة والبالغة 26.6 مليار دولار.

وبلغت النفقات الشخصية للسياح 19.55 مليار دولار، فيما بلغت نفقات الجولات السياحية 7.84 مليارات دولار.

وسجل بند الغذاء والمشروبات، أعلى النفقات الشخصية للسياح يليه السلع والخدمات الأخرى بـ 4.94 مليارات دولار، ثم الإقامة بـ 2.84 مليار دولار.

وأنفق الزوار الأجانب، والمواطنون الأتراك المقيمون بالخارج 793.5 مليون دولارا على الرعاية الصحية.

وتجاوز إنفاق السياح على الأنشطة الرياضية والتعليمية والثقافية 319 مليون دولارا، و2.99 مليار دولار على الملابس والأحذية، و1.24 مليار دولار على الهدايا، و803 ملايين دولار للنفقات الأخرى، و96.7 مليون دولار على السجاد.