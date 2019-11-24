لأول مرة.. أنطاليا التركية تستضيف أكثر من 15 مليون سائح

استضافت ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، أكثر من 15 مليون سائحا أجنبيا في 11 شهرا، وهي المرة الأولى التي يزورها هذا العدد من السياح.

وحققت ولاية أنطاليا، التي يفضلها المصطافون من 193 دولة، رقما قياسيا من حيث عدد السياح الأجانب هذا العام.

وزار المدينة في العام الماضي 13 مليونا و642 ألف سائحا، ليقفز الرقم القياسي في هذا العام حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 14 مليون سائح.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا، التي توصف بـ"عاصمة السياحة" في تركيا، بلغ عدد السياح الأجانب القادمين إلى المدينة خلال 11 شهرا، 15 مليون و567 ألف سائح.

واحتلت روسيا المركز الأول في توزيع السياحة الوافدة حسب البلد إلى الولاية؛ بنحو 5 ملايين و414 ألف سائح، بزيادة 16 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

واحتلت ألمانيا المركز الثاني بمليونين و508 ألفا، بزيادة 16% على أساس سنوي، فيما جاءت أوكرانيا ثالثا بـ 799 ألف سائح، وبريطانيا في المركز الرابع بـ 686 ألفا و535 سائحا.

وزار المدينة أيضا سياح من بلاد عدة؛ حيث جاء 535 ألف سائح من بولندا، و424 ألفا من هولندا، و249 ألف سائح من رومانيا.