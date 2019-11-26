مجموعة راديسون الفندقية تضاعف عدد فنادقها في تركيا خلال 5 سنوات

قررت سلسلة فنادق راديسون، ثاني أكبر سلسلة فنادق في العالم وتدير 1400 فندقاً في 100 دولة، تركيز اهتمامها على الولايات التركية في الأناضول، خصوصاً مدن العثمانية وهاتاي وغازي عنتاب وقارص ووان، لما تتمتع به هذه الولايات من زخم في السياحة الثقافية، وتمشيا مع سياسة الحكومة في تنويع السياحة في جميع أنحاء البلاد. وقد وسعت المجموعة هدفها في تركيا نظراً لأهمية السوق التركية كواحدة من أفضل أسواق الشرق الأوسط فعاليةً ونشاطاً. وقد أطلقت "راديسون" الفندقية خططاً جديدةً ترمي إلى مضاعفة استثماراتها في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعمل المجموعة في تركيا حالياً في 27 فندقاً وأربعة علامات تجارية، في كلٍ من أنطاليا، وقونيا، ومرسين، وكابادوكيا، والعثمانية، وهاتاي، وغازي عنتاب، وقارص، ووان، بالإضافة إلى إسطنبول. وهي تسعى إلى زيادة عدد فنادقها إلى 50 فندقاً. كما تعتزم زيادة عدد الأسرّة من 4.500 إلى 10.000 سرير.

وفي إشارة إلى أن لدى المجموعة ثلاثة مشاريع فندقية جديدة في بودروم وبورصة وصقاريا، قال "تشيما باستريتشيا" نائب الرئيس التنفيذي في المجموعة، لصحيفة "ديلي صباح" اليومية، إن الفنادق في بودروم وصقاريا ستفتتح عام 2020، في حين أن المشروع الموجود في بورصة سيتم إطلاقه عام 2021.

وأضاف "باستريتشيا"، مشدداً على موقع تركيا كوجهة سياحية: "سيزداد عدد الفنادق في تركيا. وسنفتتح فندقنا في بودروم من خلال علامة المجموعة الفاخرة راديسون كوليكشن، كما أن علامة -راديسون ريد- مناسبة جداً لروح إسطنبول. ونعتزم افتتاح المزيد من فنادق هذه العلامة التجارية في تركيا وزيادة عدد علاماتنا التجارية من ثلاثة إلى خمسة".

وأكد "أنطوان مبارك" المدير الإقليمي في مجموعة راديسون، أن الشركة زادت حصتها في السوق بقوة خلال هذا العام.

وقال في تقييمه: "في الأشهر التسعة الأولى من العام، قمنا بزيادة معدلات الإشغال لدينا لتصل إلى 80% في إزمير وإسطنبول. كما وصلت نسبة الإشغال في تششمة/إزمير إلى 100% خلال موسم الذروة".