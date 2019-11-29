موسم التزلج ينطلق مرحبا بثلوج "بلاندوكن" في أرضروم التركية

أكمل أعلى مركز تزلج في تركيا "بالاندوكن" Palandöken الواقع في ولاية أرضروم الشرقية، استعداداته لاستقبال فصل الشتاء الذي حلَّ مبكراً على المنطقة قبل غيرها في تركيا بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. وقام العاملون في منتجع التزلج بإعداد المسارات الثلجية ليتم فتح المنتجع للمتزلجين خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.

ويقع منتجع "بالاندوكن" للتزلج على جبل يحمل الاسم نفسه في أرضروم. وهو أحد أفضل أماكن التزلج في تركيا، إذ يقع على ارتفاع 2000 متر تقريباً فوق مستوى سطح البحر، ويستمر التزلج على المنحدرات المحيطة فيه مدة طويلة نسبياً تصل إلى أربعة أشهر في السنة.

يتمتع مركز التزلج "بالاندوكن" بقدرته على استيعاب 12.000 متزلج في وقت واحد، فهو يحتوي على 24 مساراً جعلته من بين أضخم مراكز التزلج في العالم. ويمكن للمبتدئين بممارسة هذه الرياضة الشتوية الممتعة، الاستمتاع في هذا المركز بثمانية مسارات تتراوح بين سهلة ومتوسطة المستوى، بالإضافة إلى ثلاثة مسارات متقدمة المستوى للمحترفين والهواة البارعين.

يشار إلى أن اثنين من هذه المسارات -أحدهما يمثل ثالث أطول مسار في العالم والآخر يمثل الأطول في تركيا- قد تم تسجيلهما في مباريات التزلج المتعرج من قبل الاتحاد الدولي للتزلج.