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جمال الخريف في أفيون التركية يخطف الأنظار

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.11.2019 16:34
آخر تحديث في 30.11.2019 19:32
جمال الخريف في أفيون التركية يخطف الأنظار

بألوانه الجذابة والمتنوعة، يخطف جمال فصل الخريف أنظار الزوار في ولاية "أفيون" التركية.

وتُعرف ولاية أفيون، غربي تركيا، أيضا بأنها عاصمة الينابيع الحارة.

ومع نهاية الخريف، يزداد تناغم الألوان الصفراء والحمراء والبنية في "أركمان"، لتصبح البلدة محط أنظار الزوار بمناظرها الطبيعية الخلابة في أعالي الجبال، وحول بركة المياه الموجودة فيها.

ويأخذ تناغم الألوان بحدائق الكرز ببلدة "سلطانداغي" الزوار إلى عوالم مختلفة .

وتشكل بحيرة "آبر" في "أركمان" لوحة فنية رائعة، حيث أعواد الخيزران الصفراء، ومياهها الزرقاء والخضراء.

وتعتبر البحيرة من بين أفضل 12 منبع مياه عذبة في تركيا.

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