سواحل "قاش" التركية.. وجهة عالمية لعشاق الغوص

تحول قضاء "قاش" بولاية أنطاليا التركية (جنوب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى واحد من أبرز مراكز سياحة الغوص حول العالم، بعد استضافته لعشرات الآلاف من السياح سنويا.

يتمتع قضاء قاش ببحر نظيف ومياه برّاقة غنية بالنباتات والحيوانات البحرية، تبهر عشاق الغوص، كما يشهد القضاء تنظيم أنشطة غوص مختلفة تستقطب عشرات الآلاف من السياح.

يستكشف الغواصون الشعاب المرجانية وجمال الحياة البحرية ويشاهدون أنواعًا مختلفة من الكائنات المائية.

وقال أحد مدربي الغواص في قاش، مراد درامان، إن ساحل قاش-ككوفا (Kaş-Kekova) في القضاء، يعتبر أحد المراكز المهمة لسياحة الغوص حول العالم.

وأضاف درامان أن ساحل قاش-ككوفا، يقع داخل منطقة الحماية البحرية، وأن الساحل المذكور يضم طائرات جرى إغراقها؛ لاستقطاب مزيد من السياح وزيادة متعة رياضة الغوص وجذب المزيد من الحيوانات البحرية.