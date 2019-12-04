صيفاً وشتاء.. تركيا مقصد مفضل لحفلات الزفاف الهندية الفاخرة

تستمر جهود تركيا الرامية إلى لعب دور أكبر في سياحة الزفاف الهندية، مع تزايد عدد الأزواج الهنود الراغبين بإقامة حفلات زفافهم الفخمة في مدن ومنتجعات تركية.

ومع تزايد استقطاب هذا النوع من السياحة عالمياً، بدأت حصة تركيا من هذا السوق الرائج تتنامى حتى وصلت إلى استضافة 20 حفل زفاف فخمٍ بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار سنوياً. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه ليصل إلى أكثر من 30 حفلاً في العام المقبل، بالإضافة إلى مناسبات أخرى مثل الاجتماعات والاتفاقيات.

تقام حفلات الزفاف الهندية عادةً في كل عام بين شهري أبريل ونوفمبر، لكن الحجوزات في هذا العام استمرت خلال فصل الشتاء خصوصاً في مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، التي أصبحت وجهة مشهورة لهذا النوع من الحفلات الهندية. كما امتدت حجوزات فصل الشتاء لتشمل وجهات رائدة أخرى مثل إسطنبول وبودروم بمجموعة متنوعة من المناسبات.

وتحتل الهند التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، المرتبة الثانية في المناسبات الاجتماعية بعد الولايات المتحدة والمرتبة الأولى في سياحة الزفاف.

وكانت تركيا قدمت مساعي احترافية كبيرة للحصول على حصة في سياحة الزفاف الهندية، التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار، وحققت تقدماً كبيراً في العامين الماضيين بفضل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للهند، بالإضافة إلى جهود شركات السياحة المحلية.

تصنف مصاريف حفلات الزفاف الهندية ضمن النفقات الباهظة والمبالغ بها إذ تتراوح بين 500.000 دولار ومئات الملايين من الدولارات. وتمتلك تايلاند الواقعة بالقرب من الهند الحصة الأكبر من هذه الأعراس، تليها ماليزيا وسنغافورة. ومن ناحية أخرى، زادت حصة دبي من هذه الحفلات بسرعة في السنوات الأخيرة.

وقد أكد العاملون في مجال السياحة أنه يمكن تنظيم المزيد من حفلات الزفاف والمناسبات الهندية في تركيا من خلال إلغاء التأشيرة وزيادة الحوافز المتبادلة بين الهند وتركيا.

وحول إقبال الهنود المتزايد إلى تركيا تحدث "بنيات أوزباك" الشريك المؤسس لـ "إنفنتوم غلوبل" وهي شركة ساهمت في استقدام وتنظيم المناسبات والأحداث الهندية في تركيا، وأكد أن تركيا أصبحت وجهةً رئيسيةً للهنود.

وقال "أوزباك" لصحيفة ميلييت اليومية التركية: "لقد عملنا بجد لضمان إقامة هذه المناسبات والاحتفالات في تركيا، ونواصل القيام بذلك. من الأهمية بمكان جعل سوق المناسبات الهندية مستمراً".

وأضاف:

"تقام معظم حفلات الزفاف والفعاليات في اسطنبول وأنطاليا وبودروم. نخطط للاستمرار بالحجوزات دون توقف طوال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير ومارس. وستكون هناك أحداث في إسطنبول وحفلات زفاف في أنطاليا. منذ بضعة أيام فقط كان لدينا حفل زفاف في بودروم، بما أن المناخ السائد في الهند تغلب عليه الحرارة الشديدة، فإن الهنود يفضلون إقامة حفلات الزفاف في الطقس المعتدل الذي يسود جنوب تركيا خلال أشهر الشتاء. منطقة أنطاليا مناسبة لهذه المناسبات. كما أن الرحلات الجوية المستأجرة التي أطلقناها للمجموعات الهندية ستستمر طوال فصل الشتاء أيضاً".

يشار إلى أن مدينة بودروم قد أصبحت مؤخراً وجهة مفضلةً لحفلات الزفاف الهندية إضافةً إلى أنطاليا وإسطنبول، كذلك بدأت شركات السياحة بإدراج كابادوكيا التاريخية ضمن اختيارات أماكن إقامة هذا النوع من الحفلات.