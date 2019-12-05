إسطنبول تستقبل أكثر من 12 مليون سائح خلال 10 أشهر

استقبلت إسطنبول 12 مليونًا و690 ألفًا و376 زائرًا أجنبيًا منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مثلما أعلن الوالي علي يرلي قايا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها يرلي قايا، الخميس، عبر حسابه على "تويتر".

وأشار الوالي إلى ازدياد عدد زوار إسطنبول بنسبة 11.91 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

وقال: "أشكر كل من ساهم في حسن ضيافة إسطنبول".

ووفقًا لرسم بياني نشره يرلي قايا رفقة تغريدته، استقبلت إسطنبول خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، 965 ألفًا و115 سائحًا من ألمانيا، و595 ألفًا و847 من العراق، و436 ألفًا و429 من فرنسا، و774 ألفًا و682 من إيران.

وزار إسطنبول 586 ألفًا و317 سائحًا من روسيا، و421 ألفًا و292 من بريطانيا، و403 آلاف و25 من السعودية، و335 ألفًا و749 من الصين، و297 ألفًا و808 من الكويت، و7 ملايين و477 ألفًا و284 من البلدان الأخرى.