الأكبر في تاريخها.. كابادوكيا التركية تستقبل أكثر من 3.5 مليون سائح

استقبلت منطقة "كابادوكيا" بولاية نوشهير التركية، للمرة الأولى في تاريخها، أكثر من 3.5 ملايين سائح خلال العام 2019، محققةً بذلك أكبر عدد من السياح.

ويتوقع ممثلو المنشآت السياحية في منطقة كابادوكيا (وسط)، التي تعتبر من المراكز السياحية الهامة في البلاد، أن يحطم عدد السياح والإيرادات رقما قياسيا جديدا عام 2020.

وتشتهر كابادوكيا، بما يعرف بـ "مداخن الجنيات" التي تشكلت بفعل عوامل الطبيعة، إضافة إلى معالم سياحية تاريخية أخرى ومنها كنائس وأديرة منحوتة في الصخر، ومدن أثرية تحت الأرض، فضلا عن أنشطة ترفيهية، في مقدمتها رحلات المنطاد.

واستضافت المنطقة عام 2014، مليونين و851 ألف و543 سائحًا محليًا وأجنبيًا، وعرف هذا العام بـ "العام الذهبي" في ذلك الوقت.

وقال نظيف دمير، الأمين العام لجمعية "أصحاب المنشآت السياحية في كابادوكيا"، إن هذا العام كان ناجحًا فيما يتعلق بالسياحة الإقليمية، حيث بلغت معدلات الحجز المسبق لموسم السياحة 60 في المئة لعام 2020.

وأضاف: "بلغ متوسط نسبة الحجز العام الحالي في المنشآت السياحية بالمنطقة 90%.. وتستمر مبيعات 2020 في الزيادة بمعدل واضح".

وأشار أن أغلب سياح المنطقة يأتون من دول الشرق الأقصى.

وتابع دمير، أنهم يتوقعون أن يكون الإقبال على المنطقة أكثر بكثير العام القادم، وخاصة من دول أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول.