متحف "طروادة" يصل إلى النهائيات وينافس في جائزة المتحف الأوروبي لعام 2020



يعد متحف "طروادة" التركي، أحد أهم متاحف الآثار المعاصرة في العالم. وهو يعمل بشكل مستمر على تحسين معايير الجودة الخاصة به، الأمر الذي يزيد من استقطاب الزوار ممن يقصدونه للاستمتاع بجوه الفريد ومشاهدة عروض إبداعية من شأنها أن تثري الجوانب الاجتماعية والتعليمية لديهم. وقد وصل متحف "طروادة" إلى النهائيات في المنافسة على جائزة المتحف الأوروبي لعام 2020، والتي ينظمها منتدى المتاحف الأوروبية، العامل تحت رعاية مجلس أوروبا.

وكان وزير الثقافة والسياحة "محمد نوري إرسوي" قد أعلن في تغريدة له، أن متحف "طروادة" وصل بالفعل إلى النهائيات، وهنّأ كل من ساهم في هذا النجاح بقوله:"لقد وصل متحف طروادة، إلى النهائيات في جائزة المتحف الأوروبي لعام 2020. أهنئ كل من ساهم في إنجاح هذا المتحف، الذي رُشح من بين العديد من المتاحف، وخاصةً رئيسنا رجب طيب أردوغان الذي أقامه في بلادنا".

وسيتم إعلان اسم المتحف الفائز الذي سيُطلق عليه اسم المتحف الأوروبي للعام، في شهر مايو، في اليوم الأخير من المؤتمر السنوي لمنتدى المتحف الأوروبي، والذي سيعقد في الفترة من 29 إبريل إلى 2 مايو، في المتحف الوطني في كارديف/ المملكة المتحدة.

وكانت تركيا قد فازت بجائزة المتحف الأوروبي السنوية، والتي تعتبر الجائزة الرئيسية لقطاع المتاحف الأوروبية، عن متحف أنقرة للحضارات الأناضولية في عام 1997.

يذكر أن متحف "طروادة" قد بدأ بناؤه عام 2013، كجزء من مشروع نظمته وزارة الثقافة والسياحة. وافتتحه الرئيس أردوغان رسمياً في 18 مارس 2019.