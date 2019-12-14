ثلوج أرضروم التركية تستقطب عشاق التزلج في رأس السنة

يستعد مركز "بالاندوكان" للتزلج بولاية أرضروم شرقي تركيا لاستقبال زواره المحليين والأجانب، خلال عطلة رأس السنة، بعدما قارب سمك الجليد في مدرجاته ارتفاع المتر.

وسيشهد المركز تنظيم العديد من الفعاليات، والأنشطة الفنية المختلفة، خلال ليلة رأس السنة، بينما انتهت الاستعدادات لاستقبال السياح طوال موسم الشتاء.

وقامت أعداد كبيرة من السياح بالحجز في الفنادق الموجودة بالمنطقة، ومعظمهم من روسيا وأذربيجان وجورجيا.

وقال عمر أكتشا، مدير فندق بالمنطقة، إن سمك الثلوج في مدرجات المركز يبلغ حاليا 80 سنتيمترا، وأن حجوزات العطلة بدأت منذ بداية الشهر الحالي.

وأضاف أكتشا أن المركز تتوافر به مختلف التجهيزات، ويفضله السياح لعدة أسباب، بينها سهولة الوصول إليه، والتساقط الكثيف للثلوج.

ويعد مركز جبل بالاندوكان في الولاية، وجهة مثالية لمحبي رياضة التزلج على الجليد من جميع المستويات.

ولاقى المركز رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة لسهولة الوصول إليه، والتعديلات التي أجريت على ساحات التزلج به التي تناسب المبتدئين والمحترفين من عشاق رياضة التزلج.