الممثل الصيني "ياوين زو" سفير السياحة التركية في الصين

وقع الاختيار على الممثل الصيني "ياوين زو" ليكون سفير السياحة التركية في الصين، بعدما اختار السفير التركي لدى بكين، عبد القادر أمين أونان، لهذه المهمة.

وقد التقى أونان بالممثل "زو" في سفارة بلاده بالعاصمة بكين، الجمعة.

وتبادل الجانبان أطراف الحديث حول العلاقات التركية الصينية، والتطورات بين البلدين في مجال السياحة والثقافة.

وبيّن أن تركيا تهدف لاستقطاب مليون سائح صيني، مؤكدا بذله الجهود لتحقيق الرقم المنشود.

وعقب ذلك اختار أونان الممثل "زو" ليكون سفير السياحة التركية لدى الصين، متوقعا أن ذلك سيساهم في الترويج للسياحة التركية.

يشار أن "زو" تولى أدوار البطولة في العديد من الأفلام الصينية، فيما أدرجته مجلة "فوربس" في قائمة أحد أهم المشاهير في الصين.