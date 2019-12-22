هل جربت "قهوة البطم" الشهيرة في ولاية غازي عنتاب التركية؟

إضافة إلى مأكولاتها اللذيذة، تشتهر مدينة غازي عنتاب التركية، بـ"قهوة البطم" ذات المذاق الفريد، التي باتت تلقى اقبالا من عشاق القهوة في دول عربية أيضا.

ويتم جني حبات الـ"مننغيج" كما يطلق عليها بالتركية، من أشجار البطم البرية، التي تنتمي إلى نفس فصيلة أشجار الفستق العنتابي (الحلبي).

ويتم اعداد قهوة البطم بالحليب، كما يمكن تحضيرها بغليها في الماء مثل القهوة التركية.

وفي حديث للأناضول، قال مدير "مقهى تحميص" التاريخي ذائع الصيت في غازي عنتاب (جنوبي تركيا)، إن قهوة البطم لا تحوي الكافيين، ولها خواص مطهرة.

وأوضح أن هذه القهوة لم تكن معروفة في الماضي، سوى في غازي عنتاب، لكنها انتشرت لاحقا في مختلف أرجاء تركيا.

كما لفت إلى أنهم يبيعون قهوة المننغيج، عبر الانترنت، ويرسلونها إلى زبائنهم في انحاء تركيا فضلا عن الزبائن في دول أوروبية وعربية مثل الكويت وقطر والعراق.

ولفت إلى أن السياح الذين يتذوقون هذه القهوة في غازي عنتاب، لا ينسون نكهتها.

وبيّن أنهم يتلقون طلبيات متزايدة من السياح، مع مرور كل عام، وأكد حرصهم على تلبية طلبات الزبائن في أي بلد كان.