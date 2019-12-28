مطار أنطاليا يستقبل أكثر من 35 مليون راكب خلال 2019

استقبل مطار أنطاليا، أكبر عدد من الركاب، بعد مطاري "صبيحة غوكتشن" و"اسطنبول" خلال عام 2019.

حيث زاره 35 مليونا و186 ألفا و716 راكبًا في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

أعلن ذلك المدير العام لمطار أنطاليا، دنيز وارول، السبت في حديث للأناضول

وأوضح وارول أنه من بين هؤلاء الركاب 6 ملايين و800 ألف و864 راكبًا على خطوط الرحلات الداخلية، و28 مليونا و385 ألفا و852 راكبًا على رحلات الخطوط الخارجية.

وأشار إلى أن أنطاليا استقبلت 16 مليون سائحًا خلال عام 2019، وتشهد زيادة كبيرة كل عام في عدد المسافرين الذين يستخدمون مطارها.

وأفاد بأن المطار قدم أعلى مستوى من الخدمات للركاب خلال العام الجاري، دون حدوث أي مشكلة، وأنهم استضافوا ركابا من مختلف دول العالم.

وقال واراول، إن المطار خدم، خلال يوم واحد فقط في أكثر فترات الموسم ازدحاما، 200 ألف راكب على الخطوط الداخلية والخارجية، وأكثر من ألف و50 طائرة، مضيفا "هذه أرقام مهمة جدا بالنسبة إلينا، وتعتبر رقما قياسيًا".

ولفت إلى أن المطار احتل المرتبة الـ 14 في أوروبا من حيث عدد المسافرين خلال عام 2018، وسيقفز إلى المرتبة الـ13 هذا العام.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المطارات التركية، إلهامي شيمشك، أن هناك زيادة كبيرة في عدد المسافرين هذا العام.

وقال شيمشك: "من المتوقع زيادة عدد الركاب خلال السنوات المقبلة، ولهذا السبب نسعى إلى زيادة قدرة المطار ليستوعب أكبر عدد من الركاب والطائرات".