جبل بولو التركي يستقطب الزوار بعد ارتدائه حلة الثلوج البيضاء

اكتسى جبل بولو شمال غربي تركيا، بحلة بيضاء بعد تساقط الثلوج على المنطقة للمرة الأولى هذا العام.

وذكر مراسل الأناضول، أن سكان ولاية بولو، استقبلوا تساقط الثلوج على ولايتهم بكثير من الفرحة.

وأضاف أن الاستراحات الموجودة في بولو على الطريق السريع الواصل بين مدينتي إسطنبول وأنقرة، استقبلت مئات المواطنين الراغبين في الاستمتاع برؤية تساقط الثلوج على الغابات في المنطقة.

وقال جودت كجك، أحد أصحاب الاستراحات على الطريق السريع، إن تساقط الثلوج في هذا الموسم من كل عام، يزيد عدد زوار المنطقة من الراغبين في الاستمتاع برؤية تساقط الثلوج على الغابات التي تشتهر بها المنطقة.

وأضاف كجك أن ولاية بولو، تحتوي على مناظر طبيعية خلابة، وأن الطريق السريع الواصل بين إسطنبول وأنقرة يمر عبر مناطق تغطيها الغابات في جبل بولو.

وأشار كجك أن تساقط الثلوج على المنطقة يكسبها جمالًا مميزًا ويزيد من عدد الزوار السياح