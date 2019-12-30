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34 مليون سائح زاروا تركيا خلال 2019 حتى نوفمبر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.12.2019 19:25
آخر تحديث في 31.12.2019 02:06
34 مليون سائح زاروا تركيا خلال 2019 حتى نوفمبر

بلغ عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، 42 مليونا، و910 آلاف، و408 سائحًا.

وذكرت وزارة الثقافة والسياحة التركية في بيان، الإثنين، أن عدد زوّار تركيا خلال 11 شهرا، زاد بنسبة 14.31 %، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وأوضح البيان، أن هذه الزيادة تشكل مليونين و190 ألف و622 سائحا.

وجاء السياح الروس في مقدمة الأجانب الذين قدموا إلى تركيا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، حيث بلغ عددهم 6 ملايين و887 ألفا و136.

وحل ثانيا، الألمان بـ 4 ملايين و835 ألفا و626 سائحا، والبريطانيين ثالثا، بمليونين و506 آلاف و246 سائح، تلاهم البلغاريون والإيرانيون.

وبحسب معطيات حديثة صادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، احتلت تركيا المرتبة السادسة عالميا من حيث عدد السياح في 2018، حيث بلغ عددهم 40 مليون سائح.

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