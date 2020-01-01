بحيرة "سالدا" التركية استقبلت 1.4 مليون زائر في 2019

أعلنت ولاية بوردور التركية (جنوب غرب)، أن عدد زوار بحيرة "سالدا" المعروفة بـ "جزر المالديف التركية"، تجاوز المليون و400 ألف زائر عام 2019.

وقال والي بوردور حسن شيلدق، في تصريح صحفي، إن ولاية بوردور حققت خلال عام 2019 نجاحات مهمة في مجال السياحة.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية ساهم في جذب أعداد أكبر من السياح، وإبراز الطابع الطبيعي والتاريخي للولاية.

وتشتهر البحيرة الواقعة في قضاء "يشيل أوفا" (السهل الأخضر)، بولاية بوردور، بشبهها بجزر المالديف من حيث الطبيعة الخلابة.

وتضم المنطقة أماكن تخييم وإقامة في محيط البحيرة مخصصة للسياح، فضلا عن أنشطة متنوعة مثل جولات الدراجات الهوائية، ورصد الطيور، والسباحة والغوص.

كما تشكل البحيرة ذات الزرقة اللافتة للأنظار التي تحيط بها الطبيعة الخضراء قبلة لعشاق التصوير.