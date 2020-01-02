رقم قياسي لزوار قصور إسطنبول خلال 2019

شهد عدد زوار القصور التاريخية في مدينة إسطنبول خلال 2019 زيادة بنسبة 27% مقارنة بـ 2018، ليسجل رقما قياسيا جديدا.

وذكرت إدارة القصور الوطنية في بيان الخميس، أن إجمالي عدد السياح المحليين والأجانب الذين زاروا قصور إسطنبول التاريخية خلال العام الماضي بلغ مليونا و815 ألفا، بعد أن كان مليونا و430 ألف زائر في 2018.

وأوضحت أن عدد سياح القصور خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 27 % مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضافت المعطيات، أن قصر "دولمة باهتشة" (بالشطر الأوروبي) استقبل مليونا و306 آلاف زائر بينهم 915 ألف سائح أجنبي.

كما استقبل قصر "بيلر بيي" (بالشطر الأسيوي) 173 ألف زائر، و"إهلامور" (بالأوروبي) 85 ألفا.