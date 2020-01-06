أنطاليا تستقبل 5,5 مليون سائح روسي خلال 2019

استقبلت ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، 5 ملايين ونصف مليون سائح روسي، خلال عام 2019.

وحسب بيانات من مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا، فإن عدد السياح الأجانب القادمين إلى أنطاليا خلال 2019 سجل زيادة بنسبة 17.14 بالمئة مقارنة بالعام 2018.

وأظهرت البيانات وصول عدد الوافدين الأجانب لأنطاليا إلى 15 مليونا و644 ألفا و108 سائحا.

وأشارت إلى أن السياح الروس يشكلون ثلث الرقم.

وبيّنت أن عدد السياح الروس القادمين إلى أنطاليا العام الماضي وصل إلى 5 ملايين و582 ألفا و763 سائحا.

وذكر رئيس جمعية مديري الفنادق في أنطاليا أولكاي أطامجا، أن "المدينة تعد مركزا يستقطب السياح من العالم".

وأشار إلى أنهم أنهوا عامًا حطموا فيه أرقام قياسيًا من الناحية السياحية.

وأضاف: "عدد الحجوزات المسبقة جيد للغاية، وننتظر ارتفاعًا كبيرًا في السياحة العام المقبل".