الفلامنغو ضيف متألق على بحيرة هرسك في يالوفا التركية

تستقطب بحيرة هرسك في ولاية يالوفا شمال غربي تركيا، الطيور المهاجرة، ولا سيما أسراب الفلامينغو، التي تزين البحيرة في مثل هذه الأوقات من كل عام.

وتوصف البحيرة الواقعة بقضاء "ألطن أوفا" بأنها "فندق الطيور" نظرا لقضاء بعض الأنواع المهاجرة فصلي الخريف والربيع فيها.

وتستضيف البحيرة 221 نوعا من الطيور، وتعد مقصدا لمحبي الطبيعة والتصوير.

وازداد الاقبال من الزوار، بعد بناء برج مزود بمصعد لرصد الطيور في المنطقة.

وفي تصريح للأناضول، قال راصد الطيور الموظف في البلدية، فاتح بلبل، إن الفلامنغو تعد من أهم الطيور التي تعيش في البحيرة.

ولفت إلى أنها تأتي في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، وتمكث في أشهر الشتاء هنا، قبل أن تغادر إلى أماكن التكاثر في الصيف.

وأشار إلى أن البحيرة استقطبت أكثر من 5 آلاف زائر من عشاق الطيور، في غضون عام.