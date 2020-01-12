بحيرة "تشيلدر" بتركيا.. متعة التزلج على المياه المتجمدة

يستمتع السياح بالتزلج على سطح بحيرة "تشيلدر" المتجمد، شرقي تركيا، جراء انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بكثير.

وتبلغ درجات الحرارة في البحيرة، الواقعة بين ولايتي قارص وأردهان، 21 تحت الصفر، بينما سمك المياه المتجمدة على سطحها 40 سنتيمترا.

ويوفر تجمد مياه البحيرة، فرصة للزوار المحليين والأجانب، لممارسة التزلج على سطحها، باستخدام زلاجات خاصة تجرها الخيول، والتي تحولت إلى رمز للمنطقة.

وقالت الزائرة، رضية دورو، للأناضول، إنها تجرب للمرة الأولى التزلج على سطح بحيرة متجمدة، معربةً عن سعادتها الكبيرة بذلك.

من جانبه، أفاد نور الدين أيغون، بأن المنطقة رائعة وتستحق الزيارة، خصوصا في فصل الشتاء، عندما تتجمد مياه البحيرة.

بدورها، أوضحت سيبل تيليفي، أنها عاشت لحظات ممتعة في المنطقة، التي تتمتح بجمال ساحر، وبرد قارس في آن واحد.