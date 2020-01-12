لماذا تعد موغلا قبلة السفن الفندقية السياحية في تركيا؟

قدم إلى ولاية "موغلا" السياحية غربي تركيا، 46 ألف زائر في 2019 عبر سفن السياحة الضخمة، المعروفة بـ"الفنادق العائمة".

ويستمتع السياح الأجانب، القادمون عبر هذه السفن إلى المنطقة، بجمالها الطبيعي وشواطئها الخلابة، التي تشتهر بها.

ويتوجه معظم الزوار إلى مدن بودروم ومرمريس وفتحية، لممارسة مختلف الأنشطة السياحية المتوافرة فيها.

ووصلت العام الماضي إلى ميناء مرمريس بالولاية، 43 سفينة سياحية ضخمة حملت 38 ألفا و750 سائحا.

بينما وصلت 18 سفينة مماثلة إلى بودروم خلال نفس الفترة على متنها 6 آلاف و500 سائح وإلى فتحية 5 سفن، حملت 1100 سائح.

وقال بورا بايزيد، مدير العمليات في ميناء "كرويس" بمرمريس للأناضول، إن سواحل موغلا يبلغ طولها ألف و484 كلم وهي الأطول في تركيا.

وأشار بايزيد إلى مواصلة قطاع السياحة بالولاية النمو، معربا عن توقعه بقدوم أعداد أكثر من سفن السياحة الضخمة إلى المنطقة خلال الفترة المقبلة.