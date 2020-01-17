تركيا.. واحدة من أهم بلدان الرعاية الصحية والاستشفاء الرائدة في العالم

تعد بلاد الأناضول موطناً للرعاية الصحية والاستشفاء الطبيعي منذ العصور القديمة.

فينابيع المياه الحارة والمعدنية ومواقع الاستشفاء التاريخية المنتشرة في معظم أنحاء تركيا، لا تزال شاهدةً على الخدمات الصحية الأكثر شهرةً في العالم.

أما الحمامات التركية فهي من الأماكن التي لا بد من زيارتها لمن يأتي إلى البلاد سائحاً كان أم قاصداً الرعاية الصحية على وجه الخصوص.

وقد تمكنت تركيا من تحقيق المعايير العالمية بسرعة وكفاءة من خلال برنامج التحول الصحي في العقد الماضي. حيث أتاح هذا البرنامج للآلاف من المرضى الأجانب بالإضافة إلى الأتراك الاستفادة من الخدمات الصحية المتميزة في تركيا، والانجذاب إليها بأفضليةٍ ومزايا تتعدى مثيلاتها إن وجدت.

ويولي القائمون على الخدمات الصحية في تركيا، أولويةً وأهميةً خاصة لحقوق المرضى وخصوصياتهم وأمانهم.

وتعمل المستشفيات وفقاً لنظام الاعتماد الوطني الذي تتم مراجعته مرتين سنوياً من قبل وزارة الصحة التركية لضمان معايير الجودة والسلامة والخدمة.

علاوة على ذلك، تم اعتماد العديد من المرافق الصحية من قبل منظمات دولية.

لقد تبوأت تركيا مركزها المرموق بين دول العالم كواحدة من المراكز الصحية الرائدة بفضل مواردها البشرية المؤهلة وأسعارها التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في الحقل الطبي، بالإضافة إلى توفير الخدمات القائمة على التشخيص الموثّق وفقاً للمعايير الدولية.

وتعمل المرافق الصحية في تركيا من خلال أعلى التقنيات المتاحة في العالم.

ويفخر الأطباء والممرضون والعاملون في الحقل الطبي المدربون تدريباً ممتازاً في تركيا، بمشاركة خبراتهم مع زملائهم في البلدان النامية والمشاركة أيضاً في برامج تحسين نظام الرعاية الصحية.

ويتم تقديم التدريب الطبي باللغة الإنجليزية من قبل معظم مرافق التعليم العالي الطبي.

كما يمتلك عدد كبير من المنشآت الصحية في تركيا شهادة تكامل معايير الجودة العالمية المسماة "ISO 9001"، واعتماد نظام المعايير العالمية للمستشفيات المسمى "JCI"، كما توفر هذه المنشآت راحة فندقية من فئة 5 نجوم لمن أراد من ضيوفها.

كذلك تقدم المنشآت الصحية في تركيا لقاصديها من كافة أنحاء العالم استجابة سريعة وفعالة لجميع الاحتياجات الصحية، وفق معايير السياحة العلاجية المتطورة.

ويعتبر ما تقدمه تركيا من خدمات طبية سريعة وعالية الكفاءة من العمليات الجراحية المعقدة وغيرها من الخدمات الطبية، أكثر ملاءمة للميزانية وأكثر اعتدالاً في التكلفة في تركيا منها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل فإن مستوى الخدمات ينافس تلك المقدمة في أرقى دول العالم.

وتقوم أقسام المرضى الدوليين في المنشآت الصحية بترتيب رحلات السياحة العلاجية للمرضى، بدء من إجراءات ما قبل الوصول وتخطيط السفر والإقامة والترجمة والاحتياجات الأخرى ذات الصلة، طيلة أيام الأسبوع على مدى ساعات اليوم الـ24 بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل والإقامة للمرافقين والعائلة.

تركيا.. واحدة من أهم بلدان الرعاية الصحية والاستشفاء الرائدة في العالم

تعد بلاد الأناضول موطناً للرعاية الصحية والاستشفاء الطبيعي منذ العصور القديمة.

فينابيع المياه الحارة والمعدنية ومواقع الاستشفاء التاريخية المنتشرة في معظم أنحاء تركيا، لا تزال شاهدةً على الخدمات الصحية الأكثر شهرةً في العالم.

أما الحمامات التركية فهي من الأماكن التي لا بد من زيارتها لمن يأتي إلى البلاد سائحاً كان أم قاصداً الرعاية الصحية على وجه الخصوص.

وقد تمكنت تركيا من تحقيق المعايير العالمية بسرعة وكفاءة من خلال برنامج التحول الصحي في العقد الماضي. حيث أتاح هذا البرنامج للآلاف من المرضى الأجانب بالإضافة إلى الأتراك الاستفادة من الخدمات الصحية المتميزة في تركيا، والانجذاب إليها بأفضليةٍ ومزايا تتعدى مثيلاتها إن وجدت.

ويولي القائمون على الخدمات الصحية في تركيا، أولويةً وأهميةً خاصة لحقوق المرضى وخصوصياتهم وأمانهم.

وتعمل المستشفيات وفقاً لنظام الاعتماد الوطني الذي تتم مراجعته مرتين سنوياً من قبل وزارة الصحة التركية لضمان معايير الجودة والسلامة والخدمة.

علاوة على ذلك، تم اعتماد العديد من المرافق الصحية من قبل منظمات دولية.

لقد تبوأت تركيا مركزها المرموق بين دول العالم كواحدة من المراكز الصحية الرائدة بفضل مواردها البشرية المؤهلة وأسعارها التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في الحقل الطبي، بالإضافة إلى توفير الخدمات القائمة على التشخيص الموثّق وفقاً للمعايير الدولية.

وتعمل المرافق الصحية في تركيا من خلال أعلى التقنيات المتاحة في العالم.

ويفخر الأطباء والممرضون والعاملون في الحقل الطبي المدربون تدريباً ممتازاً في تركيا، بمشاركة خبراتهم مع زملائهم في البلدان النامية والمشاركة أيضاً في برامج تحسين نظام الرعاية الصحية.

ويتم تقديم التدريب الطبي باللغة الإنجليزية من قبل معظم مرافق التعليم العالي الطبي.

كما يمتلك عدد كبير من المنشآت الصحية في تركيا شهادة تكامل معايير الجودة العالمية المسماة "ISO 9001"، واعتماد نظام المعايير العالمية للمستشفيات المسمى "JCI"، كما توفر هذه المنشآت راحة فندقية من فئة 5 نجوم لمن أراد من ضيوفها.

كذلك تقدم المنشآت الصحية في تركيا لقاصديها من كافة أنحاء العالم استجابة سريعة وفعالة لجميع الاحتياجات الصحية، وفق معايير السياحة العلاجية المتطورة.

ويعتبر ما تقدمه تركيا من خدمات طبية سريعة وعالية الكفاءة من العمليات الجراحية المعقدة وغيرها من الخدمات الطبية، أكثر ملاءمة للميزانية وأكثر اعتدالاً في التكلفة في تركيا منها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل فإن مستوى الخدمات ينافس تلك المقدمة في أرقى دول العالم.

وتقوم أقسام المرضى الدوليين في المنشآت الصحية بترتيب رحلات السياحة العلاجية للمرضى، بدء من إجراءات ما قبل الوصول وتخطيط السفر والإقامة والترجمة والاحتياجات الأخرى ذات الصلة، طيلة أيام الأسبوع على مدى ساعات اليوم الـ24 بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل والإقامة للمرافقين والعائلة.