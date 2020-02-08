شلالات "غيرليفيك" في أرزنجان التركية تكتسب رونقاً فريداً بعد تجمدها

ظهرت شلالات غيرليفيك بولاية أرزنجان شرقي تركيا، برونق جديد بعد تجمدها جراء الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وتنهمر الشلالات من سفوح جبل مونزور، ويبلغ ارتفاعها 40 مترا.

وتستقطب السياح المحليين والأجانب، الراغبين في الاستمتاع بمياهها الباردة في أجواء الصيف الحارة، وبمنظرها المتجمد في الشتاء.

وتبلغ درجات الحرارة ليلا، 10 درجات مئوية تحت الصفر، بينما بلغ ارتفاع الثلوج بالمنطقة، نحو 7 أمتار.

وقال الزائر حسن أنس كورناز، للأناضول، إن تجمد الشلالات جراء انخفاض درجات الحرارة، أضفى على المنطقة جمالا خلابا.

وأضاف كورناز، أن الشلالات تتمتع بجمال ساحر طوال فترات السنة، وتشكل محطة استراحة للراغبين في الابتعاد عن ضجيج المدن.

من جانبها، أقادت نورغول غوندر، بأنها قضت وقتا ممتعا بالمكان، الذي تنصح الجميع بزيارته، بمن فيهم العائلات.