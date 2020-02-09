تركيا تستهدف استقبال أكثر من 57 مليون سائح خلال 2020

أعلن رئيس اتحاد الفنادق التركي، سروري تشوراباتير، أن القطاع السياحي في بلاده يستهدف استقبال أكثر من 57 مليون سائح بحلول نهاية العام الحالي، وسط توقعات بتحقيق القطاع نموا قياسيا.

وأضاف، أن تركيا استقبلت العام الماضي 51.7 مليون سائح بعائدات بلغت 34.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن نسب الحجوزات التي تمت حتى الآن تظهر احتمالية تحقيق القطاع السياحي التركي نموا بأكثر من 9% خلال العام الجاري.

وأوضح أن ولاية أنطاليا المطلة على البحر المتوسط استقبلت وحدها خلال يناير/كانون الثاني 2020، 186 ألفا و225 سائحا.

وأفاد بأن أعداد السيّاح الذين زاروا أنطاليا خلال يناير، زادت بنسبة 31%، وهو رقم قياسي مقارنة بالشهر ذاته من الأعوام الماضية.