وفد من السفراء الأوروبيين يزور "مهد الحضارات" في قارص التركية

قامت مجموعة من سفراء دول في الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، الاثنين، بزيارة لمدينة "آني" الأثرية المعروفة باسم "مهد الحضارات"، في ولاية قارص شمال شرقي تركيا.

هذا وقد اتجه السفراء إلى الولاية مستقلين قطار "الشرق السريع" السياحي.

وضم الوفد سفراء 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، كريستيان بيرغر، وذلك ضمن إطار التعاون التركي الأوروبي في مجال النقل.

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وتقع المدينة الأثرية قرب منطقة "أرباشاي" التابعة لولاية قارص (شرق)، وكانت عاصمة الحكام الأرمن في عهد الدولة البقرادونية (961 - 1045)، كما تضم عمرانًا إسلاميًا يعود للقرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين.

وفي يوليو/ تموز 2016، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو"، أطلال مدينة "آني" ضمن لائحة مواقع التراث العالمي.

ويعود تاريخ التجمعات السكنية الأولى في "آني" إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، كما احتضنت عبر تاريخها الطويل حضارات كثيرة أبرزها "أتراك السقا"، والساسانيين، والبيزنطيين، والخوارزميين، والسلاجقة، والعثمانيين، والروس.

وفي تصريح للأناضول، أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، كريستيان بيرغر، بجمال منطقة "آني التاريخية"، مبيناً أنها تشير إلى احتضان تركيا مناطق سياحية في مناطقها الداخلية أيضاً، وليس على الساحل فقط.

وأضاف: "ذهلت أمام جمال آني".

بدوره، قال سفير لاتفيا لدى أنقرة، بتريس الفرتس، إن منطقة "آني" التاريخية مؤشر على الثراء الثقافي الذي تتميّز به تركيا.

وأشار إلى اعتزامه توصية مواطنيه لزيارة المنطقة التاريخية هذه.

ومن المنتظر أن يزور السفراء الأوربيون، والي قارص ورئيس بلديتها وجامعة القوقاز.