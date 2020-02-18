اكتشف جمال عالم ما تحت الماء في معرض إسطنبول للصور

تقيم جمعية التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، وهي الهيئة الحصرية للتصوير تحت الماء في تركيا، معرضاً في إسطنبول للتعريف بجميع الصور الرائعة التي تمكن أعضاء الجمعية من التقاطها أثناء اكتشاف جمال الحياة تحت سطح البحر.

وتقدم صور المعرض لقطات مذهلة عن الحياة تحت الماء التي لم يكتشف الكثير من جوانبها بعد، وتستعرض أنواعاً مختلفة من الكائنات البحرية مثل نجم البحر والسمك المهرج والدلافين والقشريات الزاهية الألوان.

تقيم الجمعية هذا المعرض بالاشتراك مع جمعية "جزر الأميرات للحياة مع البحر"، ونادي "آديسك" الرياضي، تحت عنوان "جزر الأميرات ومعجزات عالم ما تحت الماء" في مركز "جادة بستان" الثقافي في الجانب الآسيوي من إسطنبول، ويستمر هذا المعرض حتى 20 فبراير. كما تعقد الجمعية جلسة خاصة يوم الثلاثاء بين 5-8 مساءاً، لتوقيع الكتاب الذي أصدرته جمعية جزر الاميرات بالاشتراك مع النادي الرياضي.

وتهدف الجمعية بشكل أساسي لتطوير وتعزيز التصوير الفوتوغرافي والتصوير تحت الماء. ويصر أعضاء الجمعية على تسمية أنفسهم بـ"مصورين" أولاً وقبل كل شيء، بدلاً من "غواصين".

تجدر الإشارة إلى أن جمعية التصوير الفوتوغرافي للحياة تحت الماء، التي أسسها أعضاء ومتطوعون، تسعى بالدرجة الأولى للمساعدة في تطوير البرامج التعليمية اللازمة لاستمرار المهن العاملة تحت الماء، مع خلق الوعي البيئي لدى الناس من خلال مشاريع المسؤولية الاجتماعية. إلى جانب دعم بحوث ما تحت الماء وتعزيز البحار التركية والمياه الداخلية للعالم.