توقعات بارتفاع أعداد السياح الروس والألمان إلى أنطاليا خلال العام الجاري

أعلن رئيس رابطة مشغلي الفنادق السياحية في منطقة البحر المتوسط بتركيا، أركان ياغجي، أنهم يتوقعون أن تشهد أعداد السياح الألمان والروس القادمين إلى ولاية أنطاليا، نمواً بنسبة 20 بالمئة خلال العام الجاري.

وأضاف، أن القطاع السياحي في البلاد، حقق نمواً بنسبة 30 بالمئة خلال يناير/كانون الثاني 2020.

وأشار إلى استقبال أنطاليا قرابة 16 مليون سائح خلال العام الماضي، ما اعتبر رقماً قياسياً في تاريخها السياحي.

وأوضح أن الحجوزات المبكرة تشير إلى توقعات بقدوم قرابة 6 ملايين سائح روسي وأكثر 3 ملايين سائح ألماني إلى أنطاليا، عاصمة السياحة التركية.

ولفت إلى أن أعداد السياح الروس والألمان، شهدت نمواً كبيراً خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، وسط استمرار الازدياد في أعدادها خلال فبراير/شباط الحالي أيضاً.