افتتاح شرفة مطلة على أخدود "فاللا" التركي ثاني أعمق أخدود في العالم

افتتحت مديرية حماية البيئة والحدائق الوطنية في ولاية قسطموني، شمالي تركيا، الأحد، شرفة مطلة على أخدود "فاللا"، ثاني أعمق أخدود في العالم.

ويقع الأخدود، في قضاء "بنار باشي" بالولاية، ويبلغ عمقه 1200 متر، بينما طوله 12 كلم.

وبات بإمكان زوار المنطقة، الاستمتاع بمشاهدة الأخدود من الأعلى، عبر الشرفة الجديدة المكونة من ثلاث طوابق.

كما سيجد السياح، فرصة للتأمل في جمال المنطقة، وجبال "كوري" الموجودة بها، خلال السير عبر الممر الخشبي الذي يصل إلى الشرفة.

وقال والي قسطموني، يشار كارادينيز، إن الشرفة ستشكل مصدر جذب لممارسي رياضات المغامرة وعشاق الطبيعة.

وأضاف كارادينيز، أن الشرفة ستتحول إلى نقطة سياحية مهمة بالنسبة لزوار المنطقة، وأنه سعيد بافتتاحها.

من جانبه، أوضح حسن باشيغيت، مدير حماية البيئة والحدائق الوطنية بالمنطقة، أن الشرفة ستساهم في التعريف أكثر بالمكان والرفع من عدد السياح.

وتابع باشيغيت، أن المديرية ستستمر في تنفيذ المشاريع السياحية بالمنطقة.