سياح إسطنبول يتخطون المليون في شهر يناير وحده

استقبلت مدينة إسطنبول التركية، أكثر من مليون سائح في يناير/ كانون الثاني 2020.

وأفاد والي إسطنبول علي يرلي قايا، الأربعاء، على حسابه في موقع تويتر، أن مطاري "إسطنبول" و"صبيحة غوكتشن"، وموانئ إسطنبول، استقبلت مليوناً و17 ألفا و34 زائرا أجنبيا في يناير الماضي.

وأرفق الوالي بيانه بمقطع فيديو، أكد فيه أن عدد السياح ارتفع بنسبة 10.67 بالمئة في يناير الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

وأوضح أن 72 بالمئة من الزوار الأجانب، وفدوا إلى المدينة عبر مطار إسطنبول، فيما وفد 27 بالمئة عبر مطار صبيحة غوكتشن، و1 بالمئة عبر الموانئ البحرية.

وفي يناير الماضي، أعلن والي إسطنبول، أن المدينة استقبلت نحو 15 مليون سائح خلال 2019.