صحيفة بريطانية توصي بالسياحة إلى تركيا بعد تصنيفها دولة آمنة من كورونا

أدرجت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، الأحد، تركيا ضمن الدول الآمنة للسياح ضد التهديد الذي يشكله فيروس "كورونا" المستجد.

واقترحت الصحيفة على البريطانيين السفر إلى تركيا لقضاء عطلة عيد الفصح (يحتفل به المسيحيون) التي تبدأ في 10 أبريل/ نيسان المقبل.

ويفضل السياح البريطانيين القادمين إلى تركيا الاستمتاع بشواطئ ولاية موغلا (غرب)؛ حيث زارها العام الماضي 3 ملايين و266 ألفا و650 سائحا بريطانيا.

وقال سعاد إسين، رئيس فرع "اتحاد وكالات السفر التركية" في مدينة مرمريس بولاية موغلا، إن هناك ارتفاعا في حجوزات الفنادق، وسترتفع أكثر مع تصنيف تركيا ضمن الدول الآمنة من كورونا.