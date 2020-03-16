عودة اللقالق.. من علامات قدوم الربيع في تركيا

يفخر قضاء "باي شهير" في ولاية قونية وسط تركيا، بأن فيه أكبر مستوطنة لطيور اللقالق في البلاد، وهي مقصد هذه الطيور في بدايات الربيع من كل عام.

وتستقر الطيور في مستوطنتي "وادي اللقالق" و"تل اللقالق" على ضفاف بحيرة "باي شهير"، وهما المستوطنتان الأكبر للقالق في تركيا.

ويشكل "وادي اللقالق" لوحة طبيعية تسحر من يراها من عشاق الطبيعة وهواة التصوير.

إذ تجذب أعشاش اللقالق المتقاربة على الأشجار والطبيعة الخلابة، عشاق التصوير الذين يتحينون الفرصة لالتقاط صور رائعة مع البدر الذي يظهر وقت غروب الشمس.

مختار حي "يشيل داغ" في القضاء، محمد داوود أوغلو، قال إن أغلب الأعشاش في الوادي مليئة ببيوض اللقالق، ومن المتوقع أن تمتلئ جميعها بحلول نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أن اللقالق القادمة إلى الوادي، تؤذن بقدوم الربيع في كل عام.