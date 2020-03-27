الأمم المتحدة تتوقع تراجع السياحة العالمية بنسبة قد تصل إلى 30%

توقعت منظمة السياحة العالمية الجمعة بأن يتراجع عدد السياح في العالم بنسبة 20 إلى 30% في عام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يهدد ملايين الوظائف.

وكانت الأمم المتحدة توقعت سابقا بأن يبلغ التراجع 1 إلى 3 % مقارنة بعام 2019.

وتوقعت الوكالة المتخصصة، التابعة للأمم المتحدة ومقرها في مدريد، أن تتراجع الإيرادات السياحية 300 إلى 450 مليار دولار، أي قرابة ثلث عائدات 2019 التي بلغت 1,5 تريليون دولار.

وقال الأمين العام للوكالة زوراب بولوليكاشفيلي في بيان إن "السياحة من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا"، مضيفا "واضح" أن ملايين الوظائف في القطاع مهددة.

ولفتت الوكالة إلى أن السياحة العالمية تراجعت بنسبة 4 % خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009 وفقط بنسبة 4 % عام 2003 في أعقاب تفشي متلازمة سارس التي أودت بحياة 774 شخصا في أنحاء العالم.

وكانت المنظمة قد توقعت مطلع العام أن تسجل السياحة العالمية نموا بنسبة 3 إلى 4%، لكنها عدلت توقعاتها في 6 آذار/مارس بسبب التفشي السريع لكوفيد-19 وتنبأت بأن يبلغ التراجع 1 إلى 3 %.

ومنذ مراجعة التوقعات، فرضت مزيد من الدول قيودا على السفر وتم إلغاء مزيد من الرحلات في وقت تسعى حكومات العالم لاحتواء انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 23 ألف شخص في أنحاء العالم.