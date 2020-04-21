كبادوكيا التركية تكتسي ثوب الربيع الساحر دون سياح

أطل فصل الربيع بألوانه الساحرة على منطقة كبادوكيا التاريخية بولاية نوشهير وسط تركيا، دون استقبال السياح كما عهدته في السنوات السابقة، بسبب جائحة كورونا.

وبدت مدينة كبادوكيا المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، في حلة مختلفة هذا الربيع، دون زوارها المبتهجين بجمالها، إلى جانب خلو سمائها من المناطيد الحرارية، بسبب انتشار الفيروس عالميا والتدابير المتخذة لمكافحته.

واستقبلت كبادوكيا قرابة 323 ألف سائح، خلال الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني، حتى 19 مارس/ آذار من العام الجاري.

وتعتبر كبادوكيا، من المناطق المهمة في السياحة الطبيعية، والتاريخية، والثقافية في تركيا، وتجذب اهتمام السياح من مختلف أنحاء العالم.

وتشتهر المنطقة بما يعرف بـ "مداخن الجنيات"، إضافة إلى معالم سياحية تاريخية أخرى، منها كنائس وأديرة منحوتة في الصخر، ومدن أثرية تحت الأرض، فضلا عن أنشطة ترفيهية، في مقدمتها رحلات المنطاد.

وتخلو أروقة المتاحف والمناطق الأثرية في كبادوكيا من الزوار، عقب إغلاقها مؤقتا من قبل وزارة الثقافة والسياحة، في إطار التدابير المتخذة لمكافحة كورونا.