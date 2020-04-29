السياحة الافتراضية.. تجول في تركيا وأنت مرتاح في أريكتك

توفر السياحة الافتراضية فرصة رائعة لكسر إدمان مشاهدة الأفلام والتخلص من الملل المرافق للحجر الصحي. ويمكن للجميع من خلال الاتصال بالإنترنت الحصول على جولات افتراضية في المتاحف والمهرجانات في جميع أنحاء تركيا.

وبمرور أيام الحجر الصحي البطيئة، ازداد عدد المواقع والبرامج الجديدة التي تم تكييفها لاستيعاب أزمة الوباء، وأصبح الكثير منها يقدم للمشاهدين جولات افتراضية من جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة العروض التي يقدمها مشاهير الموسيقيين. وبزيارة هذه المواقع والاستمتاع بها يمكن للحياة أن تستمر إلى آخر يوم من أيام الحجر مع اكتشاف مميز لمعالم تركيا الواعدة.

موقع متاحف تركيا الافتراضية:

تأسس موقع المتاحف الافتراضية في وزارة الثقافة والسياحة في نهاية شهر مارس، لإتاحة الفرصة للقيام بجولة في مواقع التراث الثقافي في الوقت الذي يخضع فيه الشعب لعزلة ذاتية. ويقدم موقع متاحف تركيا الافتراضية "Sanal Muze" الحكومي تجربة ثلاثية الأبعاد لبعض أشهر المتاحف الأثرية في الولايات التركية مثل متحف "غوبكلي تيبيه" في شانلي أورفة، ومتحف أفسس في إزمير، ومتحف طروادة في جناق قلعة، ومتحف غازي عنتاب للآثار.

وهناك جولات افتراضية متاحة لـ 16 متحفاً آخر، تتيح للمشاهدين فرصة التعرف على نماذج الهندسة المعمارية للمتاحف وشكلها ومعروضاتها. ويعد هذا الموقع بالفعل فرصة رائعة لزيارة المتاحف المتباعدة دون عناء بالرغم من انتشارها في جميع أطراف الجمهورية.

في الوقت نفسه، يقدم موقع وزارة الثقافة والسياحة (www.sanalmuze.gov.tr) ثروة من المعلومات عن تركيا وثقافتها وتقاليدها مع خيارات اللغة الإنجليزية والتركية، كما يضم الموقع جولات افتراضية لعدد من المواقع التاريخية والمتاحف مثل "دير سوميلا" و"قصر طوب كابي" و"دولما بهجة" و"شبه جزيرة غاليبولي" التي لم يتم تضمينها بعد في "موقع المتاحف الافتراضية".

موقع تحفيز السفر في تركيا:

أطلق فرع السياحة "Go Turkey"، التابع لوزارة الثقافة والسياحة مؤخراً، موقع "عش تركيا" (www.liveturkey.com) للترويج للسياحة في تركيا. وهو موقع إلكتروني يقدم مجموعة متنوعة من الخيارات لخوض التجربة التركية، من خلال البث المباشر ومقاطع الفيديو. يحتوي الموقع على مجموعة متنوعة من المقاطع المصورة تدور حول مواضيع مثل الثقافة والفنون والرياضات الفريدة، وفن الطهي، والمسرحيات الكوميدية وحتى المسلسلات التركية. ويشمل الموقع جولات تاريخية مع ترجمة باللغة الإنجليزية، ووصفات تقليدية ومبتكرة من المأكولات التركية المفضلة التي يقدمها طهاة معروفون ومقابلات مع مغامرين ورياضيين وخبراء سياحة وسفر. كما يحتوي موقع "غو تركيا" www.goturkey.com نفسه على ثروة من المعلومات حول التقاليد والوجهات السياحية الرائدة في البلاد.

موقع مهرجان إسطنبول السينمائي الافتراضي:

في الوقت الذي تأجل فيه مهرجان إسطنبول السينمائي، الذي تنظمه مؤسسة إسطنبول للثقافة والفنون في الفترة من 10 إلى 21 أبريل، بسبب التدابير الوقائية المعمول بها، لا تزال الفرصة سانحة لمحبي الأفلام لمشاهدة مجموعة مختارة من الأفلام المشهورة التي تم عرضها على مدى العقد الماضي. فتقدم منصة "MUBI"، الأفلام المنسقة بعناية لمدة شهر، وقد اختارت 12 فيلما مفضلا من القائمة المرشحة للمهرجان من جميع بلدان العالم وستظل الأفلام متاحة للمشاهدة على مدى أسبوعين.

مهرجان أفلام الحياة المستدامة الافتراضي:

يدير مهرجان الأفلام المستدامة، الذي يقام سنوياً منذ أكثر من عقد من الزمن، وفي مدن مختلفة في جميع أنحاء تركيا، قناة تليفزيونية عبر الإنترنت تعرض عشرات الأفلام من تركيا وخارجها بلغتها الأصلية مع الترجمة للغات عديدة. وتتناول الأفلام مجموعة متنوعة من المواضيع، وتنقسم إلى عشرات الفئات التي تتراوح بين تغيرات المناخ، وإعادة تدوير النفايات، والسياحة، والتجديد الحضري، والحفاظ على الطبيعة، وغيرها الكثير، ويمكن الوصول إلى هذه القناة مجاناً على موقع www.surdurulebiliryasam.tv.

مهرجان أفلام الأطفال الافتراضي:

بدأت السينما التركية والمؤسسة الثقافية السمعية البصرية مهرجانهما السنوي لأفلام الأطفال عبر الإنترنت في اليوم الوطني للطفل. وستستمر في عرض أفلام الأطفال أسبوعياً من قناتهم على YouTube، مثل العرض القادم للفيلم التركي "صديقي ماكس" المنتج عام 2013، وهو كوميديا عائلية تتمحور حول صبي وكلبه.

حضور الحفلات الموسيقية الافتراضية:

يعزز الاستماع إلى الموسيقى عالية الجودة الإلهام، ويزيد الإثراء الداخلي للنفس خصوصاً أيام الحجر الصحي. ولحسن الحظ، تقدم برامج الموسيقى الحية مثل "Akustikhane" و"Zorlu PSM" و"İşSanat"، مجموعة متنوعة من برامج الموسيقى وفنون الأداء الرفيع المستوى التي تساعد على قضاء الوقت بطريقة ممتعة. وبعضها يحمّل برامج حية تشبه الراديو مع تعليقات ضيوف من الموسيقيين. ويمكن الوصول إلى هذه البرامج من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها وهي موجهة للبالغين والأطفال.