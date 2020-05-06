تركيا تكشف خطتها لإعادة تشغيل قطاع السياحة وسط جائحة كورونا

توشك تركيا على إطلاق خططها لإعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية بشكل جزئي، بعد أن أثبتت البلاد كفاءتها في التصدي لوباء كورونا من خلال الأرقام التي تظهر انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة والوفيات. ومن المقرر تنفيذ خطة عمل لإعادة تشغيل قطاع السياحة بهدف إحياء هذه الصناعة وتعزيز ازدهارها في البلاد بأمان وثبات.

وتشمل عملية إعادة تشغيل السياحة تدابير مختلفة، مثل فرض قواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة، وتوفير أقنعة واقية للسياح والضيوف.

ووفقاً لخطة العمل المعلنة حديثاً، ستطبق منهجية قابلة للاختبار الشامل أو ما يعرف بـ"نظام اعتماد" بالتنسيق مع وزارات السياحة والصحة والنقل والزراعة ومعهد المعايير التركي، إلى جانب المنظمات غير الحكومية وممثلي القطاع، لكل من الفنادق ومركبات النقل، حيث أخذت جميع التفاصيل بعين الاعتبار، مثل تدريب موظفي الفندق وإعادة تنظيم البوفيهات والمطاعم وإعادة ترتيب مقاعد غرف الاجتماعات أو مناطق التجمع.

وسيتم توفير المطهرات في كل مركبة نقل، بينما ستترك المقاعد فارغة على جانبي الراكب.

وتشمل الخطة أيضاً منح الفنادق تصريح إشغال يصل إلى 60% كحد أقصى، مع تعهد أصحابها بتقديم أقنعة واقية للسياح. كما سيتم قياس درجات حرارة الزائرين عند مداخل الفنادق، ورسم خطوط تحدد المسافات الاجتماعية في صالات الاستقبال الرئيسية.

ومن المقرر أن تضع إدارة الفندق علامات تحذيرية حول الفيروس المستجد في نقاط مختلفة داخل المنشأة، إضافة إلى توزيع كتيبات تحمل معلومات عنه بلغات مختلفة. مع تسهيل الوصول إلى المطهرات في أجزاء مختلفة من المرافق مثل الردهة والمصاعد والممرات.

-ترك غرف الفندق فارغة لمدة 12 ساعة

وفقاً للخطة ومعايير الاعتماد ستترك غرف الفنادق فارغة لمدة 12 ساعة للتعقيم والتهوية، وسيتم تطهير السطوح ذات الاتصال البشري الكثيف مثل مقابض الأبواب وشاشات اللمس وألواح التحكم ودورات المياه.

كما سيعاد تصميم مناطق الجلوس في الردهات والاستراحات وأماكن الانتظار لمنع الناس من تشكيل مناطق مزدحمة. ومن ثم سيتم تخفيض عدد المقاعد والكراسي إلى الحد الأدنى مع وضع علامات تظهر المسافة الاجتماعية اللازمة.

كذلك تشمل المعايير المعتمدة تطهير سخانات المياه والتلفزيونات ومكيفات الهواء في كل غرفة بعد مغادرة العملاء للفندق. وسيستخدم موظفو الفندق المسؤولون عن تنظيف الغرف معدات الحماية الشخصية أثناء العمل.

-مناطق الحجر الصحي في الفنادق

يعد إنشاء مناطق للحجر الصحي داخل الفنادق من أهم التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ خلال هذه الفترة من الوباء، أو ربما بعد انقضائه، حيث سيتم نقل الضيوف الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 إلى هذه الغرف.

كما تقرر توفير ملابس واقية لموظفي الفندق لمنع إصابتهم بالعدوى، بينما سيتم توفير التدريب اللازم للموظفين لمعرفة كيفية التعامل مع احتمال حدوث إصابات.

-التغييرات في نظام البوفيه المفتوح

تقضي الخطة بعدم التخلي عن نظام البوفيه المفتوح بالكامل، ولكن تطبيقه سيشهد العديد من التغييرات مثل تقديم الأطعمة من خلف ألواح زجاجية بواسطة موظفي الفندق بينما توضع المواد مثل السكر والملح والتوابل وعيدان الأسنان في عبوات يمكن التخلص منها. مع وضع مطهرات اليد عند مدخل المطاعم ووضع علامات المسافات الاجتماعية، والحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين الطاولات. وستزال آلات الشاي أو القهوة وجميع أنواع آلات المشروبات والأجهزة المماثلة وسيقوم الموظفون بتقديم المشروبات للزوّار.

وتشمل بنود الخطة والمعايير المعتمدة الكثير من القواعد المماثلة، مثل علامات التباعد الاجتماعي بين كراسي الاستلقاء تحت الشمس، وعلى جوانب حمامات السباحة أو الشواطئ، إضافة إلى الاحتفاظ بمستوى الكلور في مياه المسابح ما بين 1-3 أجزاء في المليون في حمامات السباحة الخارجية وبين 1 و 1.5 جزء في المليون في حمامات السباحة الداخلية.

وسيتم إغلاق مراكز اللياقة البدنية وصالات التدليك والمساج هذا الموسم.

-قطاع السياحة يعيش تفاؤلاً وأملاً

وتلقى المواطنين وممثلي قطاع السياحة في عموم البلاد، قرارات الرفع الجزئي عن قيود السفر داخل تركيا، بما في ذلك الوجهات السياحية الجنوبية للبلاد، بكثير من التفاؤل والأمل في إحياء موسم هذا العام وإعادة الحيوية لهذا القطاع الفعال.

وقد صرح "بولنت بلبل أوغلو" رئيس جمعية أصحاب الفنادق السياحية والمشغلين في جنوب بحر إيجة، أن الرفع الجزئي للقيود سيكون إيجابياً بالنسبة إلى الشعب وسيوفر الدعم الاقتصادي والنفسي المطلوب.

كما يأمل المسؤولون في إعادة قطاع السياحة العلاجية إلى مساره الصحيح خاصة بحلول النصف الثاني من العام، حيث

تعتبر عمليات زراعة الشعر والسياحة الصحية بشكل عام، إحدى دعائم قطاع السياحة التركي، والتي توقفت أيضاً بسبب الوباء.

وصرح "ثروت ترزيلار" عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، أن قطاع السياحة العلاجية كان يستقبل حوالي 2000 عميل يومياً لإجراء عمليات زراعة الشعر خلال شهر مارس، وجميع هذه العمليات تم تعليقها بسبب ظهور الفيروس في البلاد. لكنه أكد أن هذه الأرقام قد تعود وربما بزيادة أكبر خلال فصل الصيف.