"صفران بولو"..  مدينة عثمانية ساحرة وموطن زهرة الزعفران الثمينة

"صفران بولو" مدينة تتألق بتصميمها الحضري وعناصرها الجمالية التي ترجع إلى العصور العثمانية. وهي مدينة تشتهر بالمتاحف والشوارع المرصوفة بالحصى، والمنازل التي تزين التلال. إنها حقاً أسطورة الجمال الطبيعي التي تستعد أن يتم إعلانها كأصل ثقافي عالمي.

في قلب "كارابوك"، في منطقة البحر الأسود دائمة الخضرة، تفتح مدينة "صفران بولو" ذراعيها لتستقبل ضيوفها من السياح المحليين والأجانب خصوصاً في فصل الربيع الساحر.

تشتهر "صفران بولو" بمنازلها الفريدة والمحصنة، وقد تم اعتبارها واحدة من أفضل 20 مدينة محفوظة في العالم وتم التعريف بها على أنها "متحف خارجي" و "مدينة محمية ذاتياً".

بعد ما يقرب من عقدين من إعلان كونها موقعاً حضرياً، في 17 ديسمبر 1994، قررت اليونسكو إضافة المدينة إلى قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بها. إلى جانب إسطنبول، أصبحت "صفران بولو" واحدة من المدن الأولى في تركيا التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي على مستوى المدينة بكاملها.

وقد تمكنت المدينة من الحفاظ على تراثها الثقافي لدرجة أنها لا تزال تعكس الحياة اليومية والاجتماعية التقليدية للأتراك حتى يومنا هذا. وتعد مناطق "Beypazar" و"Traklı" و"Odunpazarı" في المدينة أمثلة حية تُظهر الهندسة المعمارية للمدن العثمانية الكلاسيكية. وهناك حوالي 2000 منزل تقليدي في المدينة، منها 800 منزل محمي رسمياً من قبل الحكومة. أحدها منزل والي المدينة وهو واحد من أفضل الأمثلة.

وتقع المنازل في منطقتين منفصلتين: الأولى تسمى المدينة أو منطقة البيوت الشتوية، والأخرى هي منطقة البيوت الصيفية. يتكون منزل "صفران بولو" الكلاسيكي من ثلاثة طوابق ويحتوي على ست إلى ثماني غرف. وتعمل كل غرفة من الغرف الكبيرة كوحدة مستقلة، تكفي لاستيعاب الأسرة بكاملها. وتتميز منازل "صفران بولو" أيضاً بميزة الأناقة بسبب فنونها الخشبية على السقوف والطراز العثماني في البناء والأرفف المزخرفة المنتشرة في جميع أنحاء المنزل.

وأكثر ما يميز هذه المنازل هو أنها مبنية على منحدرات ملائمة للتضاريس، مما يعني أن المنازل المجاورة لا تحجب الإشراف الطبيعي والمناظر الخلابة.

إضافة إلى مشاهدة المنازل، يمكن خلال زيارة "صفران بولو" التعرف على فندق "Cinci Inn" والحمام التركي القديم الذي يرجع إلى القرن السابع عشر والعديد من المساجد التاريخية التي سميت على اسم رجال الدولة المهمين. كما يمكن زيارة قناة "إنجي كايا"، وهي قناة مائية من القرن الثامن عشر. وأكثر المعالم شهرة في هذه المدينة هو ثلاثي تم بناؤه في القرن الثالث عشر يتألف من المسجد القديم والحمام القديم ومدرسة سليمان باشا .ولا تزال المدينة إلى يومنا هذا تحمل العديد من علامات العصر العثماني.

شهدت "صفران بولو" النهضة الاقتصادية والثقافية للإمبراطورية العثمانية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وعلى عكس المدن القديمة في الماضي، تقع "صفران بولو" في واد عميق غير مناسب للزراعة. لكنها ازدهرت بفضل موقعها الاستراتيجي الهام حيث تتربع على طريق القوافل بين إسطنبول وسينوب، وتربط الشرق بالغرب. وكان المسافرون الذين يبحثون عن محطات إقامة أو استراحة على طول الطريق، يتوقفون دائماً عند هذه المدينة الصغيرة الساحرة.

وقبل وقت طويل من إعلان العثمانيين"صفران بولو" جزءاً من أراضيهم، عاصرت المدينة الكثير من الحضارات، واتخذ كل من الليديين والفرس والهيليانيين والرومان والبيزنطيين المدينة عاصمة لهم، حتى لو لفترات قصيرة جداً. وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر، سيطر عليها البيليك الأتراك الدنماركيون. وفي مطلع القرن التاسع عشر، أصبحت المدينة مركزاً إقليمياً. وبعد خضوعها للحكم العثماني، عرفت المدينة رسمياً باسم "صفران بولو" في عام 1940.

جولة سياحية في "صفران بولو":

تشتهر المدينة بحقول الزعفران التي تشبه بحراً أرجوانياً تفوح منه أطيب الروائح العطرية. ويزدهر موسم حصاد الزعفران في شهري أكتوبر ونوفمبر وهو محصول غالي الثمن، يراوح سعر الكيلوغرام منه من 30.000 إلى 70.000 ليرة تركية.

ويستخدم الزعفران الملقب بـ "المعجزة" في الصباغة، ويضاف كتوابل إلى الطعام، ويدخل في تركيب مستحضرات التجميل وفي صناعة الأدوية أيضاً. وقد سميت المدينة نفسها باسم زهرة الزعفران الجميلة التي تنمو فقط في هذه المنطقة.

وهناك في المدينة الساحرة إحدى العجائب من صنع الإنسان التي تبهر النظر، وهي شرفة زجاجية تطل على وادي "إنجي كايا" يبلغ ارتفاعها 80 متراً وهي توفر إطلالة مذهلة على المدينة. وقد استلهمت فكرة الشرفة المعلقة من هيكل مماثل في ولاية أريزونا الأمريكية، وتم بناؤها في عام 2012، وهي الأولى من نوعها في تركيا.

وهناك أيضاً نسخة مقلوبة من منازل "صفران بولو" الشهيرة في وسط المدينة. تحوي جميع موجودات البيت العادي من الأسرّة وأثاث المطبخ والخزائن والثلاجة وحتى المرحاض، وكلها تقع على السقف بهيئة مقلوبة تجذب الكثير من الاهتمام وتشجع على التقاط الكثير من الصور.