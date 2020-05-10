تركيا تطلق برنامج شهادة السياحة الآمنة

تعتزم تركيا إطلاق برنامج شهادة السياحة الآمنة، اعتبارا من الموسم السياحي المقبل، المنتظر أن يبدأ صيف العام الجاري.

وأوضحت وزارة الثقافة والسياحة، في بيان الأحد، أن البرنامج سينظم بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والمواصلات والصحة، وممثلي قطاع السياحة في البلاد.

وأضاف البيان أن الشهادة ستمنحها مؤسسات دولية، حيث سيتم من خلالها توثيق النظافة في الطائرات والمطارات والفنادق والمطاعم والمأكولات والمشروبات.

ويعتمد البرنامج على 4 ركائز أساسية، هي "صحة وسلامة المسافر"، و"صحة وسلامة العامل"، و"التدابير المتخذة في المنشآت"، و"التدابير المتخذة في وسائط النقل".

وفي تعليقه على البرنامج، قال وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إن تركيا تمكنت من كبح جماح جائحة كورونا بفضل نظامها الصحي القوي، والتدابير التي اتخذتها.

وأضاف أن برنامج شهادة السلامة السياحية، سيساهم في تعزيز قطاع السياحة في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أرصوي: "قطاع السياحة له دور مهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، ومن خلال البرنامج نسعى لتقديم أفضل الخدمات لزوارنا من الخارج، ونعمل من أجل الحفاظ على سلامتهم الصحية".