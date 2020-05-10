خيول وجمال تستمتع بهدوء كبادوكيا التركية

تستمتع الخيول والجِمال التي تستخدم في السياحة بمنطقة كبادوكيا التابعة لولاية نوشهير وسط تركيا، بهدوء المنطقة وخلوها من السياح نتيجة تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وعقب موجة أمطار غزيرة شهدتها المنطقة طوال الأسبوع الماضي، تحولت كبادوكيا إلى واحة خضراء.

ومع إرسال الشمس أشعتها الذهبية، انطلقت الخيول والجمال إلى المراعي الخضراء، لتسرح وتمرح دون ضجيج السياح أو عناء نقلها من مكان إلى آخر.

وقال مدير إحدى الشركات المنظمة لرحلات الخيول والجمال، محمد أوجمان، إن ألوان الربيع غطّت منطقة كبادوكيا، وزادتها جمالا.

وأوضح أوجمان، أن كبادوكيا تعيش حاليا أهدأ أوقاتها منذ بدء توافد السياح إليها قبل أعوام طويلة.

وتعتبر كبادوكيا، من المناطق المهمة في السياحة الطبيعية، والتاريخية، والثقافية في تركيا، وتجذب اهتمام السياح من مختلف أنحاء العالم.

وتشتهر المنطقة بما يعرف بـ "مداخن الجنيات"، إضافة إلى معالم سياحية تاريخية أخرى، منها كنائس وأديرة منحوتة في الصخر، ومدن أثرية تحت الأرض، فضلا عن أنشطة ترفيهية، في مقدمتها رحلات المنطاد.