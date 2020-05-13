دير "مور قورياقوس" الأثري في باطمان التركية يستعد لاستقبال الزوار

يستعد دير "مور قورياقوس" في ولاية باطمان التركية، لاستقبال الزوار والسيّاح بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال ترميمه.

ويعود تاريخ بناء الدير الواقع على سفوح جبال "قرا"، إلى أكثر من 1600 عام، ويمتد على مساحة ألفين و500 متر مربع.

وحاليًا يخضع الدير التاريخي الذي بناه المسيحيون السريان، لعملية ترميم على 3 مراحل، انتهت أعمال المرحلة الأولى منها.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه أعمال المرحلتين الثانية والثالثة، يستعد القسم الجاهز منه لاستقبال الزوار قريباً.

وفي حديثه للأناضول، قال سنان أشتي، قائم مقام قضاء "بشيري"، إن الدير يحمل أهمية سياحية كبيرة، لا سيما وأنه قريب من منطقة "حصن كيف" الأثرية.

وأضاف أن أعمال الترميم تتواصل بالتعاون بين ولاية باطمان (جنوب شرق)، ووكالة دجلة للتنمية، ومديرية الثقافة والسياحة في الولاية.

وأشار إلى اعتزامهم إدراج الدير ضمن الوجهات السياحية في الولاية، عقب الانتهاء من ترميم جميع مراحله.