تركيا تستعد لاستئناف السياحة الداخلية في 28 مايو

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، السبت، أن بلاده تستعد لاستئناف السياحة الداخلية في 28 مايو/أيار الجاري.

وأعرب أرصوي، خلال مشاركته في حوار مع إحدى القنوات الإخبارية التركية، عن توقعه استئناف الرحلات الجوية إلى عدد من الوجهات الدولية خلال يونيو/حزيران المقبل.

وأردف: "حركة السياحة الداخلية سيتم استئنافها في 28 مايو الحالي، إذا لم يحدث طارئ".

وتابع: "أعتقد أن السياحة الخارجية في بعض الدول ستبدأ بعد منتصف يونيو".

وأوضح أرصوي: "يظهر أن الرحلات الجوية سيتم استئنافها أولا مع بلدان آسيا، مثل الصين وكوريا الجنوبية اللتين تقومان باستعدادات سريعة في هذا الخصوص".

ولفت الوزير التركي إلى أنه "في دول أوروبا أيضا هناك استعدادات جدية لاستئناف الرحلات الجوية الخارجية".

وأفاد قائلا: "وباء كورونا أثر سلبا على تركيا مثل باقي دول العالم، لكن بلدنا دائما يستخلص الدروس من الأزمات".

وأوضح أرصوي أن "الحكومة التركية لم تغلق الفنادق، بل اضطر أصحابها إلى إغلاقها، بعد توقف الرحلات الجوية ضمن تدابير مكافحة الفيروس".

ولفت إلى أن الرحلات الجوية الداخلية يمكن استئنافها أواخر مايو الجاري، في حال تواصل الالتزام بالتدابير وانخفاض وفيات وإصابات كورونا.

وأردف الوزير: "نخطط لإنشاء مراكز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا بالمطارات استعدادا لاستقبال السياح الأجانب".

وأوضح أرصوي أن وزارة الثقافة والسياحة التركية ستحدد مجموعة من المعايير الخاصة باستقبال السياح، عبر التعاون مع وزارة الصحة والمجلس العلمي الخاص بمكافحة كورونا.