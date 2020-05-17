طيور البجع تستمتع بالأجواء الهادئة في بحيرة "إمره"

تستمع طيور البجع في "بحيرة إمره" بولاية أفيون قره حصار، غربي تركيا، بالهدوء بعدما غاب السياح، بسبب التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وتقع البحيرة في وادي فريغ الذي يتوسط ولايات أفيون قره حصار وأسكيشهير وأنقرة وكوتاهيا، ويقضي أهدأ أيامه بسبب توقف السياحة جراء كورونا.

وأعلنت السلطات التركية في عام 2017، وادي فريغ، محمية طبيعية، حيث يشتهر إلى جانب جماله الطبيعي بآثاره التاريخية التي تمتد لنحو 3 آلاف عام.

وتستقبل بحيرة إمره التي تقع داخل وادي فريغ، آلاف السياح المحليين والأجانب كل عام.

وفي أشهر فصل الربيع، تستضيف البحيرة أنواعا مختلفة من الطيور المهاجرة.

ومن أبرز ضيوف البحيرة هذا العام، طيور البجع التي تتصيّد في مياهها بشكل جماعي، وترسم لوحة فنية رائعة أثناء التحليق فوقها.