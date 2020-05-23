إعادة تسيير رحلات القطار السريع في تركيا اعتباراً من 28 مايو

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، أن رحلات القطار فائق السرعة ستعود مجددا، بتاريخ 28 مايو/ أيار الجاري، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة، والتباعد الاجتماعي.

وقال قره إسماعيل أوغلو في بيان، السبت، إن بلاده قطعت شوطا مهما في مكافحة فيروس كورونا، بفضل التدابير الوقائية التي فرضتها.

ولفت إلى اتخاذ جملة من التدابير الجديدة في شتى القطاعات للتقليص من التبعات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي الفيروس.

وأشار إلى أن رحلات القطار فائق السرعة ستنطلق مجددا بتاريخ 28 مايو بين كل من أنقرة وإسطنبول، وأنقرة وأسكيشهير، وأنقرة وقونية، وإسطنبول وقونية، بمعدل 16 رحلة يوميا.

وأشار إلى أن بيع تذاكر الرحلات سيبدأ في ثاني أيام عيد الفطر الموافق ليوم الاثنين.

وأوضح أنه سيتم الالتزام بقواعد النظافة العامة، والتباعد الاجتماعي، خلال الرحلات، وبيع التذاكر، وأن القطارات ستعمل بـ 50 بالمئة من قدرتها الاستيعابية الكاملة.

ولفت إلى أنه يجب على المواطنين تحت 20 عاما، وفوق 65 عام، الحصول على إذن رسمي من الجهات المعنية في حال رغبتهم بالسفر عبر القطارات، نظرا لوجود حظر على تنقلهم.

وبين أن القطارات ستخضع للتعقيم قبل وبعد كل رحلة.