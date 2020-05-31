أسراب "الفلامنغو" ترسم لوحة فنية بديعة في بحيرة "أبر" التركية

يجذب مشهد طيور الفلامينغو في بحيرة "أبر" بولاية أفيون قرة حصار، غربي تركيا، أنظار زوار المنطقة، وهي تبدو كلوحة فنية بديعة.

وتعد بحيرة "أبر" الممتدة على مساحة 125 كيلو متر مربع، محطة رئيسية للطيور المهاجرة التي تعبر من المنطقة، ما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق مشاهدة وتصوير أسراب هذه الطيور.

كما تضم منطقة البحيرة أصنافاً متنوعة من الطيور، يصل عددها إلى 146 صنفا مختلفا تسّر أنظار زوار البحيرة.

الدكتور أوغور جنغيز أريشميش، عضو الهيئة التدريسية لدى كلية الأدب بجامعة أفيون قوجاتبه، قال إن منطقة بحيرة "أبر" وجهة رئيسية لعشاق التصوير.

وأضاف أنهم خصصوا مسارا للزوار وعشاق التصوير ضمن البحيرة، في مشهد لجذب المزيد من السياح إليها.