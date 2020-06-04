مباحثات تركية ـ كويتية حول إعادة فتح قطاع السياحة

أجرى وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، الخميس، مباحثات مع السفير الكويتي لدى أنقرة، غسان يوسف الزواوي، حول إعادة فتح قطاع السياحة في تركيا، بعد إغلاقه ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت السفارة الكويتية، في بيان، إنه تم التباحث خلال اللقاء في مقر الوزارة، "حول البنية التحتية الصحية في تركيا، والقرارات المتخذة من قبل الحكومة التركية لإعادة فتح السياحة، واستقبال السياح الأجانب وفق الشروط الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على طلب إعادة فتح حركة المرور الجوية مع دولة الكويت الشقيقة".

وأصدرت وزارة الصحة التركية، مؤخرا، تعميما يتم بموجبه رفع القيود الخاصة باستقبال المرضى القادمين من 31 دولة.

ويتضمن التعميم إجراءات يجب اتخاذها بالنسبة إلى المرضى الذين يرغبون في تلقي خدمات صحية في تركيا.

وأصاب كورونا، حتى عصر الخميس، نحو 6 ملايين و607 آلاف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 388 ألفا، وتعافى ما يزيد على 3 ملايين و193 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.